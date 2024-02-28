деревня Варзеньга, деревня Варзеньга, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Варзеньга

Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Дело о наложении штрафа на торгующую крестьянку деревни Варзеньги Верхотоемской волости Сольвычегодского уезда Лобанову А. И. 1915 г. // Гос. архив Вологодской области. Ф Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
8625Варзенья, д. удел.при рч. Варзенке.1564693758
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Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Верхотоемская волость
Варзеньга1904

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Верхнетоемский район
469604Варзеньгадеревня62°13'с.ш.45°02'в.д.P-38-067

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Верхнетоемский муниципальный район, Верхнетоемское сельское поселение
11608408121д Варзеньгадеревня
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