деревня Кузьминка, деревня Кузьминка, Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Кузьминка

Тихвинский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Кузьминская волость
987. Кузьминская (Евсюжна), деревня бывшая государственная, при озере Середнем, дворов 34, жителей 241, волостное правление (уездный город в 74 верстах), лавка

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Новгородская губерния, Тихвинский уезд, Кузьминская волость
деревня Кузьминская

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Тихвинский уезд, Кузьминская волость
32Кузьминское (Евсюгино) (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Кузьминского508013213827055+2земледелиеруб. и спл. лес.озеро Среднее.Волостное правление, кв. плц. уряд., пжрн. депо, зем. нач. школа, библ., читлн., мелочная лавка, чайн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район
25902Кузьминкадеревня59°57'34°13'O-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Тихвинский муниципальный район, Шугозерское сельское поселение
41645477161д Кузьминкадеревня
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