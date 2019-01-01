деревня Мрачёв Брод, деревня Мрачёв Брод, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Мрачёв Брод

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Орловский уезд
297Морачев Брод, д. каз. и вл.при р. Оптухе.131380262247

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Орловская губерния, Орловский уезд
С. Лукьянчиково. Д. Лукьянчикова, Ступишина тож и Д. Мораев Брод47Ник. Пав. Воейков115823

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Богословская волость
Ермолоевка, Морачев Брод (деревня)15город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291588Мрачев Броддеревня52°58'с.ш.36°16'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Большекуликовское сельское поселение
54647402196д Мрачёв Броддеревня
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