деревня Илемно, Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Илемно

Солецкий муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Псковская губерния, Порховский уезд
11117Илемно (Лемно), село.при впадении рч. Илеменки в р. Шелонь.4033092101Церквей православных 2. Волостное правление. Запольской волости. Школа. Больница. Торжков 2.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Псковская губерния, Порховский уезд
С. Илегино с 1 дер. и 2 пуст.77Алекс. Сем. Мордвинова10931

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Псковская губерния, Порховский уезд, Запальская волость
338. Илемно (Лемно), село бывшее владельческое, при реках Шелони и Илеменке, дворов 32, жителей 195, волостное правление (уездный город в 40 верстах), 2 церкви православн Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Псковская губерния, Порховский уезд, Запольская волость
село Илемно92289113597827052791549638

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Солецкий район
59319Илемнодеревня58°00'00"29°29'00"O-35-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Солецкий муниципальный район, Горское сельское поселение
49638419201д Илемнодеревня

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