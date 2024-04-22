село Вербник, село Вербник, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Вербник

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Карачевский уезд
1950Вербник (Успенское), с. вл.при колодцах.25894456468Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Карачевский уезд, Ивановская волость
579. Вербник (Успенское), село бывшее владельческое, при речке Цоне, дворов 139, жителей 1047, церковь православная, лавка, 2 овчинн. звд.

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Карачевский уезд, Пятницкая волость
Вербник (село)10Станция Хотынец

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63954Вербниксело53°01'с.ш.35°18'в.д.N-36-107
Орловская область, Шаблыкинский район
306297Вербникдеревня53°01'с.ш.35°17'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Богородицкое сельское поселение
54657407106с Вербниксело
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