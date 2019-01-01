Верхняя Стишь
Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
46. Стиж Колодезь, хутор бывший государственный, дворов 69, жителей 548, овчинный завод, синильня, станция железнодорожная
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Стижь Колодезь (хутор)18город Орел
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
291552Верхняя Стишьдеревня52°49'с.ш.36°09'в.д.N-37-109
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54647410116д Верхняя Стишьдеревня