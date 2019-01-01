деревня Верхняя Стишь, деревня Верхняя Стишь, Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Стишь

Орловский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
46. Стиж Колодезь, хутор бывший государственный, дворов 69, жителей 548, овчинный завод, синильня, станция железнодорожная

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Орловский уезд, Лавровская волость
Стижь Колодезь (хутор)18город Орел

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Орловский район
291552Верхняя Стишьдеревня52°49'с.ш.36°09'в.д.N-37-109

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Орловский муниципальный район, Лавровское сельское поселение
54647410116д Верхняя Стишьдеревня
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