село Язвино, Балтутинская волость, Ельнинский уезд (на 1904) — Familio

Язвино

Балтутинская волость, Ельнинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
6511Язвино, с. вл.при колодцах.361720135140Церковь православная 1. Ярмарка 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
С. Язвино33Петр Дм. Гедеонов1021320

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Болтушинская волость
352. Язвино, село бывшее владельческое, при реке Лопатне, дворов 34, жителей 237, церковь православная, постоялый двор, торжок 28 июня.

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Ельнинский уезд, Балтутинская волость
78ЯзвиноДеревня3556139170
79Язвино (Андреевское тож)Село34368Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 30 августа.
80ЯзвиноВладельческая усадьба3462612

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