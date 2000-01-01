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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6511Язвино, с. вл.при колодцах.361720135140Церковь православная 1. Ярмарка 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Смоленская губерния, Ельнинский уезд
С. Язвино33Петр Дм. Гедеонов1021320
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
352. Язвино, село бывшее владельческое, при реке Лопатне, дворов 34, жителей 237, церковь православная, постоялый двор, торжок 28 июня.
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
78ЯзвиноДеревня3556139170
79Язвино (Андреевское тож)Село34368Церковь, церковно-приходская школа, ярмарка 30 августа.
80ЯзвиноВладельческая усадьба3462612