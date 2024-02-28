село Уютное, село Уютное, Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019) — Familio

Уютное

Нижнегорский муниципальный район, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Крым
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Перекопский уезд
1363*Джоллу-Тотанай (Анненфельд) (*), д. общ. немц. колонист.при колодцах.107станов. кварт.102531Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Перекопский уезд, Энгейфельдская волость
437. Эйгенфельд (Джолу-Тотоней), колония немцев, дворов 20, жителей 82, протестантский молитвенный дом, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, Нижнегорский район
799770Уютноесело45°31,0' с.ш.34°36,0' в.д.L-36-094

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Нижнегорский муниципальный район, Михайловское сельское поселение
35631434111с Уютноесело
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