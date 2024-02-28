деревня Тюфяки, деревня Тюфяки, Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Тюфяки

Орловский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кировской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
11835У речки Дресвянки (Тюфяковы), поч. каз.при колодцах.2944207176
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Орловский район
231447Тюфякидеревня58°38'48°28'O-39-049

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Орловский муниципальный район, Орловское сельское поселение
33645420722д Тюфякидеревня
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