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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
213Большой Нагартав, кол. евр.при рч. Висуни.8012104398382Синагога 1, еврейских молитвенных домов 2. Местопребывание попечителя по делам еврейских поселений. Госпиталь. Аптека.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
52. Большой Нагартов, колония евреев, при речках Висуне и Доброй, дворов 98, жителей 1149, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, школа, больница
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Нагартав-Большой (сельское общество). Десятин: 3855.2547238331556