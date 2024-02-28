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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по иску жит. д. Ездочной Колбинской волости Петренкова Василия Куприяновича к Воша (о)нову Сосипатру Стефановичу о разделе имущества. 1923–1924 гг. // Гос. архив Вор Показать все
Дело по иску жит. д. Ездочной Колбинской волости Полупанова Василия Митрофановича к Полупановой Марии Никифоровне о расторжении брака. 1923 г. // Гос. архив Воронежской о Показать все
Дело по иску жит. д. Ездочной Колбинской волости Бугакова Ивана Егоровича к Бугаковой Марии Никифоровне о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской облас Показать все
Дело по иску жит. д. Ездочной Колбинской волости Вашанова Сосипатра Стефановича к Вашановой Наталье Антоновне о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Воронежской Показать все
Дело по иску жит. д. Ездочной Колбинской волости Мишустиной Анастасии Лазаревны к Мишустину Ка (о)зьме Стефановичу о расторжении брака. 1922–1923 гг. // Гос. архив Вороне Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1771Ездочная (Ездоцкая), д. каз.при рч. Потудани.181250109131Показать скан
Населенные места Воронежской губернии 1900 года
record_text№ТипОбществоДворовНаселение
Ездочная (Ездоцкая).3242деревняЕздоченского.59429
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
617693Ездочноесело51°02'с.ш.38°58'в.д.M-37-030
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
20631476111с Ездочноесело