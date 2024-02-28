село Усть-Багаряк, село Усть-Багаряк, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019) — Familio

Усть-Багаряк

Кунашакский муниципальный район, Челябинская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Челябинской области
Чат по иске имля (арабской графике)

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9248Новая, дер.при рч. Синаре.12550153618690Мечетей 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Усть-Багарякская волость
2108. Новая, деревня бывшая государственная, при речке Синаре, дворов 264, жителей 2065, 2 мечети, 2 школы

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Усть-Багарякская волость
2) д. Новая на р. Синаре; две мечети, распл.Новодеревенское общество50115911473ВотчинникиМагометанеБашкиры1393

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Челябинская область, Кунашакский район
326682Усть-Багаряксело56°08'00"61°52'00"O-41-136

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Челябинская область, Кунашакский муниципальный район, Усть-Багарякское сельское поселение
75636480101с Усть-Багаряксело
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