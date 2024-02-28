село Сосновка, село Сосновка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Сосновка

Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд
465Сосновка, д. удел.при ррч. Сосновке и Сиязме.42697332333
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Ардатовский уезд, Кужендеевская волость
265. Сосновка, село бывшее удельное, при речке Сиязме, дворов 120, жителей 695, церковь православная, 2 ветряных мельницы, 2 кузницы

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Ардатовский уезд, Кужендеевская волость
с. Сосновка9615275

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Ардатовский район
19006Сосновкасело55°13'43°00'N-38-027

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Ардатовский муниципальный район, Городское поселение рабочий поселок Ардатов
22602151136с Сосновкасело
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