деревня Зиновкино, деревня Зиновкино, Комаричский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Зиновкино

Комаричский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3739Зиновкина, д. вл.при руч. Речице.38682324308
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Лубошевская волость
153. Зиновкина, деревня бывшая владельческая, дворов 100, жителей 665

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Шаровская волость
Зеновкино (деревня)10Станция Комаричи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Комаричский район
68562Зиновкинодеревня52°27'с.ш.34°35'в.д.N-36-130

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Комаричский муниципальный район, Быховское сельское поселение
15632416121д Зиновкинодеревня
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