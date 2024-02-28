село Романовка, село Романовка, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Романовка

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по еврейской генеалогии

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Херсонский уезд
250Романовка (Большая и Малая), кол. евр.при рч. Висуни.1009115540548Еврейския синагога и молитвенный дом. Приказ.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Херсонский уезд, Калужская волость
56. Романовка (Большая и Малая Романовка), колония евреев, при речке Висуне, дворов 83, жителей 1476, 4 еврейских молитвенных дома, школа

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Херсонский уезд
Романовка Большая (сельское общество). Десятин: 3821.2446467491395

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-15803Романівкаселор-н Березнегуватськийсільрада Федорівська
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