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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
250Романовка (Большая и Малая), кол. евр.при рч. Висуни.1009115540548Еврейския синагога и молитвенный дом. Приказ.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
56. Романовка (Большая и Малая Романовка), колония евреев, при речке Висуне, дворов 83, жителей 1476, 4 еврейских молитвенных дома, школа
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Романовка Большая (сельское общество). Десятин: 3821.2446467491395
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-15803Романівкаселор-н Березнегуватськийсільрада Федорівська