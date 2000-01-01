местечко Говезно, местечко Говезно, Слуцкий уезд, Минская губерния (на 1913) — Familio

Говезно

Слуцкий уезд, Минская губерния (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
местечко
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Слуцкий уезд, Говезнянская волость
Говезно, деревня32032388812
Говезно, имение61310178¼
Говезно, местечко21625389791

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Минская губерния, Слуцкий уезд, Говезнанская волость
местечко Говезна
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