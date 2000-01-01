село Лелековка, село Лелековка, Лелековская волость, Елисаветградский уезд (на 1916) — Familio

Лелековка

Лелековская волость, Елисаветградский уезд (на 1916)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд
2148Лелековка, с. каз.при р. Ингуле.5651336858959Православный молитвенный дом.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Елисаветградский уезд, Обозновская волость
482. Лелеково, село бывшее государственное, при речках Ингуле и Грузкой, дворов 418, жителей 1982, 2 церкви православных, школа, лавка

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Елисаветградский уезд, Лелековская волость
село Лелековка (сельское общество)827173723184055
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