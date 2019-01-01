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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1993Воронцова (Сомово), с. вл.при рч. Чичере.423144208269Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
570. Воронцово (Сомовка), село бывшее владельческое, при реке Навле, дворов 79, жителей 542, церковь православная, 3 торжка
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Воронцово (село)3Шаблыкинское почтово-телеграфное отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64004Воронцовосело52°49'с.ш.35°10'в.д.N-36-119
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54659406106с Воронцовосело