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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1257Богословское (Осиновые Гаи), с. каз.при р. Кашме.5025220840850Церковь православная 1. Училище. Ярмарка. Базар.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
485. Осиновые Гаи (Богословское), село бывшее государственное, при речке Кашме, дворов 337, жителей 2228, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь правос Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Осиноваи-Гаи«Кирсановская» п.-т. контора5050
деревня Богословка«Кирсановская» п.-т. контора4747
поселок Богохранимый«Кирсановская» п.-т. контора4949
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Осиновые Гаи
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
288542Осино-Гайсело53°02'42°24'N-38-097
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68603438101с Осино-Гайсело