село Осино-Гай, село Осино-Гай, Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Осино-Гай

Гавриловский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
1257Богословское (Осиновые Гаи), с. каз.при р. Кашме.5025220840850Церковь православная 1. Училище. Ярмарка. Базар.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Осино-Гаевская волость
485. Осиновые Гаи (Богословское), село бывшее государственное, при речке Кашме, дворов 337, жителей 2228, волостное правление (уездный город в 55 верстах), церковь правос Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Кирсановский уезд, Осино-Гаевская волость
село Осиноваи-Гаи«Кирсановская» п.-т. контора5050
деревня Богословка«Кирсановская» п.-т. контора4747
поселок Богохранимый«Кирсановская» п.-т. контора4949

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, Осино-Гаевская волость
село Осиновые Гаи

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Гавриловский район
288542Осино-Гайсело53°02'42°24'N-38-097

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Гавриловский муниципальный район, Сельское поселение Осино-Гайский сельсовет
68603438101с Осино-Гайсело
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