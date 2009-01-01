агрогородок Буда, Дубровенский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Буда

Дубровенский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Ново-Тухинская волость
48Дер. БудаМоск.-Бр. ж. д. болотеЛасырщиков. с. о. 3310046Мордашевск. пр. 9520

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
аг Буда335

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Дубровенский район, Пироговский сельсовет
аг. Буда106

Мы используем куки для улучшения работы сайта.