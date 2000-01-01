деревня Студёнка, деревня Студёнка, Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Студёнка

Хотынецкий муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Болховский уезд
723Студенка (Студенок, Михайловское, Михалевка), сц. вл.при прудах.472364315301

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Болховский уезд, Ильинская волость
140. Студенка (Михайловка), деревня бывшая владельческая, при речке Михайловке, дворов 143, жителей 844

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Болховский уезд, Ильинская волость
Студенка (сельцо)8.5Ольгино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Хотынецкий район
63593Студенкадеревня53°13'с.ш.35°26'в.д.N-36-107

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Хотынецкий муниципальный район, Студёновское сельское поселение
54657431101д Студёнкадеревня
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