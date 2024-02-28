деревня Шенино, деревня Шенино, Присельская волость, Духовщинский уезд (на 1904) — Familio

Шенино

Присельская волость, Духовщинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Духовщинский уезд, Присельская волость
460ШениноДеревня20165056Кожевенный завод, волноческа.
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