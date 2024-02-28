деревня Гусёнки, деревня Гусёнки, Талдомский район, Московская область (на 2018) — Familio

Гусёнки

Талдомский район, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Москвы и Московской области

Находки

Где упоминается данное место
Посмотреть все находки в Гарской волости

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Дмитровский уезд
2652Гусенки, сц. вл.при р. Дубне.3434236867
Показать скан

Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дмитровский уезд, Гарская волость
Дер. Гусенки35101330Мукомольная мельница С. Г. Киселева, проволоко-гвоздильное производство С. Г. Киселева, башмачное заведение П. П. Кокушкина.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Талдомский район
20477Гусёнкидеревня56°38'с.ш.37°28'в.д.O-37-123
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close