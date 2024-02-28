село Алешкино, село Алешкино, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Алешкино

Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ульяновской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Сызранский уезд
1525Алешкино, д. удел.при верховье р. Усы и ключе безымянном.445474382430Часовня православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Старо-Рачейская волость
963. Алешкина, деревня бывшая удельная, дворов 143, жителей 909

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Сызранский уезд, Старо-Рачейская волость
426Алешкино, дер., при ррч. Усе и Костюшке; н. м.10048261653680

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Тереньгульский район
30702Алешкиносело53°29'с.ш.48°09'в.д.N-39-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Тереньгульский муниципальный район, Белогорское сельское поселение
73648410106с Алешкиносело
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