деревня Маркова Горка, деревня Маркова Горка, Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1859) — Familio

Маркова Горка

Новомосковский уезд, Екатеринославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Новомосковский уезд
1543Маркова Горка, д. вл.при р. Орели.7654287
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1544Маркова Горка, д. вл.близь р. Орели.765341717
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1545Маркова Горка, д. вл.при р. Орели.7654112
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