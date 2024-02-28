село Дмитриево, село Дмитриево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Дмитриево

Касимовский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1517Дмитриево (Агафоново), с. вл.при рч. Бисерке.1832109494517Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дмитриевская волость
533. Дмитриева, село бывшее владельческое, дворов 116, жителей 1021, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, постоялый двор

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Дмитриевская волость
село Дмитриево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Касимовский район
416Дмитриевосело55°41'с.ш.41°34'в.д.N-37-012

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Касимовский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение
61608421101с Дмитриевосело
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