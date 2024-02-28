город Первомайск, город Первомайск — Familio

Первомайск

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Славяносербский уезд, Петрово-Голенищевская волость
736. Александровка (Старая-Четчикова), деревня бывшая владельческая, при реке Лугани, дворов 16, жителей 73, лавка

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Славяносербский уезд, Криничанско-Николаевская волость
23Александровкаб. п. 44156147303

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Луганська область
А-12818Первомайськмістоцентр міської ради, місто обласного підпорядкуванняміська рада Первомайська
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