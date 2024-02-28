деревня Спасское, деревня Спасское, Клин, Московская область (на 2019) — Familio

Спасское

Клин, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Окладный лист. Источник: goskatalog.ru
Квитанция, 8 июня 1913 г. Источник: goskatalog.ru
Страховое извещение № 39/38, 1928 г. Источник: goskatalog.ru
Окладный лист, 1928 г. Источник: goskatalog.ru
Квитанция, 9 июня 1916 г. Источник: goskatalog.ru
Квитанция, 21 июня 1918 г. Источник: goskatalog.ru
Страховое извещение № 39/38, 1929 г. Источник: goskatalog.ru
Окладный лист. Источник: goskatalog.ru
Страховое извещение № 39, 01.10.1927 г. Источник: goskatalog.ru

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Клинский уезд
3442Спаское, сц. каз.при колодцах.273754152159
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Список населённых мест Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Клинский уезд, Петровская волость
Село Спасское 279Николаевская железная дорога, станция Клин. 2762Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Клин
62167Спасскоедеревня56°11'с.ш.36°25'в.д.O-37-133

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Клин
46737000764д Спасскоедеревня
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