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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Окладный лист. Источник: goskatalog.ru
Квитанция, 8 июня 1913 г. Источник: goskatalog.ru
Страховое извещение № 39/38, 1928 г. Источник: goskatalog.ru
Окладный лист, 1928 г. Источник: goskatalog.ru
Квитанция, 9 июня 1916 г. Источник: goskatalog.ru
Квитанция, 21 июня 1918 г. Источник: goskatalog.ru
Страховое извещение № 39/38, 1929 г. Источник: goskatalog.ru
Окладный лист. Источник: goskatalog.ru
Страховое извещение № 39, 01.10.1927 г. Источник: goskatalog.ru
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3442Спаское, сц. каз.при колодцах.273754152159Показать скан
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Спасское 279Николаевская железная дорога, станция Клин. 2762Земское училище.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
62167Спасскоедеревня56°11'с.ш.36°25'в.д.O-37-133
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46737000764д Спасскоедеревня