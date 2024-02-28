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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Атамановском Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии за 1915 г, 1915 г. Источник: Показать все
Сведения о лице, заведующем бесплатной народной библиотекой в селе Атамановском Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 1915 г. Источник: Показать все
Письмо от учителя Атамановского сельского училища в Кузнецкий уездный училищный совет и в Общество содействия о пополнении книгами училищной библиотеки, 18 сентября 1909 Показать все
Карточка почтовая (открытка) от заведующего Атамановской народной библиотекой Совету общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии со сведе Показать все
Письмо от заведующего Атамановской народной библиотекой в Общество содействия со сведениями о подписчиках библиотеки, 6 августа 1910 г. Источник: Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Атамановском Кузнецкого уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1994Атаманова, д. зав.при р. Томи.121256167189Часовня православная.Показать скан
Список населённых мест Томской губернии на 1911 год
№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
9Село Атамановское4321215126
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
116957Атамановосело53°47'87°24'N-45-079
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
32619473101с Атамановосело