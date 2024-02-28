село Атаманово, село Атаманово, Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область (на 2019) — Familio

Атаманово

Новокузнецкий муниципальный район, Кемеровская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
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Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Атамановском Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии за 1915 г, 1915 г. Источник: Показать все
Сведения о лице, заведующем бесплатной народной библиотекой в селе Атамановском Кузнецкой волости Кузнецкого уезда Томской губернии, 1915 г. Источник: Показать все
Письмо от учителя Атамановского сельского училища в Кузнецкий уездный училищный совет и в Общество содействия о пополнении книгами училищной библиотеки, 18 сентября 1909 Показать все
Карточка почтовая (открытка) от заведующего Атамановской народной библиотекой Совету общества содействия устройству сельских библиотек-читален в Томской губернии со сведе Показать все
Письмо от заведующего Атамановской народной библиотекой в Общество содействия со сведениями о подписчиках библиотеки, 6 августа 1910 г. Источник: Показать все
Сведения о бесплатной народной библиотеке в селе Атамановском Кузнецкого уезда Томской губернии за 1912 г, 1913 г. Источник: Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Томская губерния, Кузнецкий округ
1994Атаманова, д. зав.при р. Томи.121256167189Часовня православная.
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Список населённых мест Томской губернии на 1911 год

№№ по порядкуНаселённые местаВёрст от ТомскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияЧисло дворов
Кузнецкий уезд, Кузнецкая волость
9Село Атамановское4321215126

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кемеровская область, Новокузнецкий район
116957Атамановосело53°47'87°24'N-45-079

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, Центральное сельское поселение
32619473101с Атамановосело
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