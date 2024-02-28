хутор Бунако-Соколовец, хутор Бунако-Соколовец, Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019) — Familio

Бунако-Соколовец

Родионово-Несветайский муниципальный район, Ростовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ростовской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ростовская область, Родионово-Несветайский район
31708Бунако-Соколовецхутор47°48'00"39°37'00"L-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ростовская область, Родионово-Несветайский муниципальный район, Барило-Крепинское сельское поселение
60648410126х Бунако-Соколовецхутор
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