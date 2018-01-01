город Барановка, Житомирська область (на 2018) — Familio

Барановка

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Барановская волость
1204. Барановка, местечко бывшее владельческое, при реке Случе, дворов 158, жителей 1250, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, католиче Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд, Барановская волость
местечко Барановка1273513530965451546439158675

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-6490Баранівкамістомісто районного підпорядкування, центр міської ОТГ, центр районур-н БаранівськийБаранівська міська об'єднана територіальна громада

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