хутор Капини, хутор Капини, Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019) — Familio

Капини

Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Динабургский уезд, Капинская волость
89. Капина, деревня бывшая владельческая, дворов 4, жителей 48, волостное правление (уездный город в 50 верстах), школа. В 2 верстах — погост Биржаголь, церковь римско-ка Показать все

Адресный реестр населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Jēkabpils novads, Dunavas pagasts
Kapiņiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=126619
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