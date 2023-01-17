Капини
Dunavas pagasts, Jēkabpils novads (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
89. Капина, деревня бывшая владельческая, дворов 4, жителей 48, волостное правление (уездный город в 50 верстах), школа. В 2 верстах — погост Биржаголь, церковь римско-ка Показать все
Адресный реестр населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Kapiņiagrāk Jēkabpils rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=126619