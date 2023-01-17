Неровка
Сморгонский район, Гродненская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- хутор
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Неровка, ф. (Саковича), жит. 16 (9 м. 7 ж.), дес. 108, у. гор. 30 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 25 в., ст. ж. д. Сморгонь 25 в.
Неровка, з., жит. 23 (13 м. 10 ж.), дес. 18, раз. см. пред.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Неровка2
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Неровка3