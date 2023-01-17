село Верхнелачентау, село Верхнелачентау, Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Верхнелачентау

Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Московская волость
838. Лачин-Тау (Сокольи Горы, Тюрюшты), деревня бывшая государственная, при реке Белой и клл. Тюрюшты и Лачин-Тау, дворов 106, жителей 381, мечеть, поташный завод

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Московская волость
6Верхне-Лачинтау, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 3 бак. лав.1225122341375Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Бирский район
522220Верхнелачентаусело55°28'00"55°23'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Верхнелачентауский сельсовет
80613410101с Верхнелачентаусело
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