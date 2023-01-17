Верхнелачентау
Бирский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
838. Лачин-Тау (Сокольи Горы, Тюрюшты), деревня бывшая государственная, при реке Белой и клл. Тюрюшты и Лачин-Тау, дворов 106, жителей 381, мечеть, поташный завод
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
6Верхне-Лачинтау, д. при р. Белой, прос. дор., мечеть, х.-з. маг., 3 бак. лав.1225122341375Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522220Верхнелачентаусело55°28'00"55°23'00"N-40-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Бирский муниципальный район, Сельское поселение Верхнелачентауский сельсовет
80613410101с Верхнелачентаусело