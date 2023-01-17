село Козинцы, село Козинцы, Переяславская волость, Переяславский уезд (на 1900) — Familio

Козинцы

Переяславская волость, Переяславский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Переяславский уезд
3227Козинцы, с. вл. и казач.при р. Днепре.82856180182Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Переяславский уезд, Переяславская волость
748. Козинцы, село бывшее государственное и владельческое, при речке Шьюхе, дворов 86, жителей 420, церковь православная, питейный дом, маслобойный завод

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Переяславский уезд, Переяславская волость
7.0Козинцы селоКозинское козаков778687125219215434
7.0Козинцы селоКозинское крестьян собственников77
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