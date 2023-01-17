село Озаринцы, село Озаринцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Озаринцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Подольская губерния, Могилевский уезд, Озаринецкая волость
1024. Озаринцы, местечко бывшее государственное и владельческое, при речке Немие, дворов 420, жителей 1610, волостное правление (уездный город в 11 верстах), 2 церкви пра Показать все

Населенные места Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Могилевский уезд, Озаринецкая волость
Озаринцы788355010-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-1843Озаринціселоцентр сільської радир-н Могилів-Подільськийсільрада Озаринецька
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