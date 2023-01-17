агрогородок Старые Дороги, агрогородок Старые Дороги, Стародорожский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старые Дороги

Стародорожский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Новодорогская волость
146. Старые Дороги, деревня бывшая владельческая, при реке Птиче, дворов 40, жителей 271, почтовая станция

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Новодорогская волость
Дороги Старые, деревня528995144566
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Стародорожский район, Стародорожский сельсовет
д Старые Дороги756

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Стародорожский район, Стародорожский сельсовет
аг. Старые Дороги379
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