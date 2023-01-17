село Талица, село Талица, Елецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019) — Familio

Талица

Елецкий муниципальный район, Липецкая область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Елецкий уезд
1580Талец (Телица), с. каз.при рчч. Сосне и Тальчике.171760225257Церковь православная 1. Волостное правление. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Елецкий уезд, Верхне-Дрезгаловская волость
408. Талец (Талица), село бывшее государственное, при реке Сосне, дворов 70, жителей 428, 2 церкви православных, часовня, 2 лавки, 3 постоялых двора, ярмарка 3-го июля.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Липецкая область, Елецкий район
78862Талицасело52°43'00"38°44'00"N-37-114

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Липецкая область, Елецкий муниципальный район, Сельское поселение Колосовский сельсовет
42621432101с Талицасело
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