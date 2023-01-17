Старая Васильевка
Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
502Старая Васильевка, деревня.при рч. Мендяне (Мянетиень).602561187206Б. — Мечеть 1. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
296. Васильевка Старая, деревня бывшая государственная, при речке Мендяне (Мянетмень), дворов 54, жителей 299, мечеть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
45Старо-Васильева, д., мечеть4810117366351Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
523449Старая Васильевкасело53°52'00"54°47'00"N-40-074
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80602440106с Старая Васильевкасело