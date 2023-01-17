агрогородок Старлыги, агрогородок Старлыги, Мядельский район, Минская область (на 2021) — Familio

Старлыги

Мядельский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Шеметовская волость
Старлыги, д., жит. 294 (154 м. 140 ж.), дес. 547, у. гор. 50 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 17 в., ст. ж. д. Сморгонь 45 в.

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Мядельский район, Занарочский сельсовет
аг. Старлыги107
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close