Покрота
Rugāju pagasts, Balvu novads (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
117ПокротыфермаколодецБоловского, православного и лютеранскогоЭ. А. Тработти, потомственной, почетной гражданке, кат.5
95Новые-ПокротыфермаПокротина, ручейСтружано-Стернянского, лютеранскогоИ. Озолину, мещ. , лют.1
113Большие ПокротыимениеБольшое Покрото, озероСтружано-Стернянского, лютеранскогоЮ. Розенек, мещ. , лют.1
Адресный реестр населённых пунктов Латвии
NosaukumsAgrāk rajonsURL
Pokrotaagrāk Balvu rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=1446