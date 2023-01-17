деревня Барабаново, деревня Барабаново, Кашира, Московская область (на 2019) — Familio

Барабаново

Кашира, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Каширский уезд
2450Барабаново, с. вл.при малом истоке Апрани.131630167157Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Каширский уезд, Злобинская волость
650. Барабаново, село бывшее владельческое, при реке Апрани, дворов 28, жителей 335, церковь православная, 2 лавки, 7 постоялых дворов

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Кашира
16707Барабановодеревня54°43'с.ш.38°10'в.д.N-37-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Кашира
46735000121д Барабановодеревня
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