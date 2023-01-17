деревня Романовка, деревня Романовка, Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край (на 2019) — Familio

Романовка

Нижнеингашский муниципальный район, Красноярский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых пунктов Енисейской губернии 1911 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинВсегоОт волостного правления
Канский уезд, Тинская волость
1244Романовка, д, (п. уч. Заворотный, 222 дол.) 10220521957

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Красноярский край, Нижнеингашский район
164551Романовкадеревня56°26'96°40'O-47-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Красноярский край, Нижнеингашский муниципальный район, Сельское поселение Новоалександровский сельсовет
4639422111д Романовка#Н/Д
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