деревня Никоново, деревня Никоново, Жуковский муниципальный район, Калужская область (на 2019) — Familio

Никоново

Жуковский муниципальный район, Калужская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Калужская губерния, Тарусский уезд
4098Никонова, д. вл.при р. Протве.301433151189Фабрика 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Калужская губерния, Тарусский уезд, Высокиничская волость
930. Никоново, сельцо бывшее владельческое, при реке Протве, дворов 57, жителей 365, бумаго-ткацкая фабрика

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Калужская область, Жуковский район
76538Никоноводеревня54°54'36°53'N-37-038

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Калужская область, Жуковский муниципальный район, Сельское поселение село Высокиничи
29613408181д Никоноводеревня
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