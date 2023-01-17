деревня Усвица, деревня Усвица, Ушачский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Усвица

Ушачский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Витебская губерния, Полоцкий уезд, Туровлянская волость
313. Усвица, село бывшее владельческое, при реке 3. Двине, дворов 25, жителей 162, церковь православная, торжок: 9 мая, 29 августа и 1 октября.

Список населённых мест Витебской губернии 1906 года

НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
Полоцкий уезд, Туровлянская волость
87УсвицаселоЗападная Двина, рекаТуржецкого, православногоУсвицкому сельскому обществу42
89УсвицафольварокЗападная Двина, рекаТуржецкого, православногоС. Аселашенку, мещ. , прав.2

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Ушачский район, Глыбоченский сельсовет
д Усвица12

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Ушачский район, Глыбоченский сельсовет
д. Усвица22
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