Усвица
Ушачский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
313. Усвица, село бывшее владельческое, при реке 3. Двине, дворов 25, жителей 162, церковь православная, торжок: 9 мая, 29 августа и 1 октября.
Список населённых мест Витебской губернии 1906 года
№НазваниеТипПри какой водеПриходЧья земляДворов
87УсвицаселоЗападная Двина, рекаТуржецкого, православногоУсвицкому сельскому обществу42
89УсвицафольварокЗападная Двина, рекаТуржецкого, православногоС. Аселашенку, мещ. , прав.2
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Усвица12
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Усвица22