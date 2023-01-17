деревня Шевели, деревня Шевели, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Шевели

Верхошижемский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Орловский уезд
9987У речки Снигиревки, поч. каз.при рч. Снигиревке.609236773
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Орловский уезд, Верхошижемская волость
838. Шевели (У речки Сингиревки), починок бывший государственный, при ключе, дворов 17, жителей 121, красильный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Верхошижемский район
234674Шевелидеревня58°04'49°02'O-39-063

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Верхошижемский муниципальный район, Косинское сельское поселение
33608420131д Шевелидеревня
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