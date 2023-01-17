село Гнездниково, село Гнездниково, Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019) — Familio

Гнездниково

Солигаличский муниципальный район, Костромская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Солигаличской уезд
9308Гнездниково, д.при р. Костроме.11255564Гнездниковское волостное правление.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Костромская губерния, Солигаличский уезд, Гнездиковская волость
704. Гнездиково, село бывшее государственное, при реке Костроме, дворов 22, жителей 160, волостное правление (уездный город 1¼ в.), церковь православная, овчинный завод

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Солигаличский уезд, Гнездниковская волость
Гнездниково с.р КостромаСол-Чух.2271255978137Всего по волости промышленников-мужчин — 1675; из них: маляров — 500, плотник. — 328, с.-х. рабоч. — 168, лесн. промышл. — 157, столяр. — 62, печник. — 108, служ. в торг Показать все
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Костромская область, Солигаличский район
353410Гнездниковосело59°03'00"42°19'00"O-38-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Костромская область, Солигаличский муниципальный район, Солигаличское сельское поселение
34640440131с Гнездниковосело
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