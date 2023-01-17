деревня Мяглово, деревня Мяглово, Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019) — Familio

Мяглово

Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Шлиссельбургский уезд
4712Мяглово, д. вл.при колодцах2026217975
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Шлиссельбургский уезд, Колтушская волость
661. Мяглова, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 145, лавка

Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Шлиссельбургский уезд, Колтушская волость
Мяглово д.382 стан1753 участок17Колтушское почтовое отделение

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район
25036Мягловодеревня59°53'30°42'O-36-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Колтушское сельское поселение
41612416159д Мягловодеревня
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