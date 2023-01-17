Мяглово
Всеволожский муниципальный район, Ленинградская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4712Мяглово, д. вл.при колодцах2026217975Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
661. Мяглова, деревня бывшая владельческая, дворов 33, жителей 145, лавка
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Мяглово д.382 стан1753 участок17Колтушское почтовое отделение
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
25036Мягловодеревня59°53'30°42'O-36-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
41612416159д Мягловодеревня