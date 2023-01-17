селение Нижне-Шурминский завод, селение Нижне-Шурминский завод, Уржумский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Нижне-Шурминский завод

Уржумский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
селение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список важнейших селений
Вятская губерния, Уржумский уезд, Шурминская волость
1447. Нижне-Шурминский завод (Пильна), селение заводское бывшее владельческое, при речке Шурминке, дворов 17, жителей 136, железоделательный завод
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