имение Олешки, имение Олешки, Шеметовская волость, Свенцянский уезд (на 1905) — Familio

Олешки

Шеметовская волость, Свенцянский уезд (на 1905)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
имение
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Шеметовская волость
Олешки, им. (Козловского), жит. 16 (10 м. 6 ж.), дес. 151, у. гор. 46 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close