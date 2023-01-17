Олешки
Шеметовская волость, Свенцянский уезд (на 1905)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- имение
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный список населенных мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Олешки, им. (Козловского), жит. 16 (10 м. 6 ж.), дес. 151, у. гор. 46 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Лынтупы 24 в.